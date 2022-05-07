Удаленные из Google Play приложения российских банков сохранены на других маркетплейсах

При этом «Сбербанка» нет ни в одном из магазинов приложений

Удаленные из Google Play приложения попавших под санкции банков ВТБ и Промсвязьбанка до сих пор есть в международном магазине приложений Galaxy Apps, предустановленном на телефонах марки Samsung. Также там остались некоторые приложения экосистемы «Сбербанка», однако приложения самого банка там нет. Кроме того, некоторые приложения экосистемы «Сбербанка» есть и в магазине GetApps, предустановленном на телефонах Xiaomi, передает «Ъ».

В издании отмечается, что кроме официальных приложений в магазинах есть и фейковые. Например, приложение «Сбербанка» и сервисов его экосистемы, таких как «СберМегаМаркет» и «СберЗдоровье». Качать их на свои смартфоны не следует.