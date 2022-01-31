В Магнитогорске жители обеспокоены переносом сдачи детских садов

Учреждения получают лицензию на образовательную деятельность

Жители Магнитогорска ждут открытия детских садов. Горожане спросили о сроках сдачи детского сада № 183 в микрорайоне 137а в официальной группе администрации города. Сдачу учреждения планировали в октябре 2021 года, но открытие переносится до сих пор. также горожане интересуются детским садом в 147 микрорайоне, который также уже достроен. Конкретных дат открытия мэрия пока не называет.



Администрация города в ответ сообщает, что детский сад еще не получил лицензию на образовательную деятельность и на это потребуется около месяца. Конкретных дат сдачи детского сада в эксплуатацию пока не называют.

На постоянные переносы алются и жители 147 микрорайона, детский сад там обещают открыть в конце февраля, но даты не называют.

Напомним, ранее жители Магнитогорска беспокоились по поводу строительства этого детского сада: по плану, подъезд к садику запланирован там, где сейчас находится детская площадка. По просьбе жителей, план подъезда изменили.

Еще, к 2030 году в Магнитогорске должен появится детский сад на 230 мест с бассейном, Администрация уже нашла подрядчика для работ, контракт на 5,2 млн рублей получит московская компания «Алтын Групп».