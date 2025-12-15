Учреждения Минцифры Челябинской области теперь есть в МАХ

Южноуральцы могут оперативно и безопасно получать новости

В Челябинской области учреждения министерства информационных технологий и связи Челябинской области создают официальные каналы в МАХ. Теперь южноуральцы могут быстро и безопасно узнавать новости об IT‑сфере, информационных технологиях, поддержке IT‑бизнеса.

Собственные каналы появились у Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий, Центра развития цифровых технологий, Центра информационно-технического обслуживания.

Отметим, что в мессенджере MAX уже появилось 87,7 тысячи каналов. Суммарное количество подписчиков — 28 миллионов человек.