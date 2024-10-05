«Учителю нужен статус госслужащего»: Юрий Конников — о престиже профессии педагога

Пятого сентября отмечаем профессиональный праздник учителей

Пятого сентября в России и в других странах мира отмечается День учителя. Современная школа у детей и родителей вызывает неоднозначную гамму эмоций. Однако праздник остается любимым и светлым, как ностальгия по беззаботному детству. О роли учителя в жизни каждого человека и непростом труде педагога мы разговариваем сегодня с председателем Челябинского областного Профсоюза работников народного образования и науки Юрием Конниковым.

— Юрий Владимирович, а вы, с каким настроением встречаете этот день?

— С праздничным настроением, ведь я вырос в семье педагогов и сам педагог. И я не просто работаю в системе образовании, я в ней живу, как и абсолютное большинство моих коллег. От нашей работы нельзя отвлечься ни дома, ни в выходные.

Педагог закладывает основы для формирования специалистов во всех областях. К сожалению, престиж нашей профессии упал по разным причинам, но в то же время я вижу, как растет потребность в образовании, в знаниях. Человек понимает, что без этого он не сможет развиватьс, стоить карьеру. Кроме того школа все предыдущие годы сохраняла традиционные ценности. И теперь непростая задача — воспитать поколение, для которых патриотизм, созидание, солидарность взаимопонимание, уважение к старшим опять станут нормой. И это в условиях, когда нам долгие годы навязывали приоритет «эго». Эта задача может быть решена только при участии всего общества.

— И поэтому тоже многих родителей очень тревожит нехватка учителей в школах.

— Дефицит кадров сейчас наблюдается во всех сферах, сфера образования не исключение. Но даже в этой ситуации наши коллективы выполняют свою миссию в полном объеме и максимально качественно. Конечно, это дается за счет высокой нагрузки.

Знаю, в Челябинске есть учебные заведения, где педагоги работают на 2,3 ставки (на две целых и три десятых ставки — Ред.). То есть проводят почти по 40 уроков в неделю. А ведь к этим урокам еще нужно готовиться, а после них — проверять контрольные и тетради, вести классное руководство. На селе ситуация немного другая: общечасовая нагрузка меньше, но при этом учитель ведет несколько предметов, а значит, у него значительно больше времени уходит на подготовку.

Я говорю это не для того, чтобы нас пожалели, а для того, чтобы в обществе было понимание наших реалий.

— В педагогический вуз при этом каждое лето — очередь.

— Туда сегодня не все идут по призванию. Идут ребята, которые не поступили в другие вузы, кого устроила стоимость обучения. В школу тоже потом переходят активно. Но не все задерживаются надолго.

Причины понятны: не самая престижная зарплата при большой нагрузке, отсутствие социального пакета и порой ощущение незащищенности, особенно нетерпимость и безапелляционность части родителей в оценке деятельности педагогов и организаций.

— Знаю, что профсоюз ищет и предлагает органам власти способы поддержать молодых.

— У нас есть разные инициативы. Например, губернатор поддержал наше предложение о введении выплат молодым педагогам. Уже в этом месяце учителя, отработавшие в школе год, получат «подъемные» 60 тысяч рублей. Если останутся еще на год, то еще 100 тысяч, а после третьего года работы — 140 тысяч рублей. Подучается, за три года работы молодой учитель получит 300 тысяч рублей.

Поддержано предложение о выделении средств на оздоровление работников бюджетной сферы.

Мы с министерством образования области создали клуб молодых педагогов и проводим с ними интересные мероприятия. Ребята активные, глаза горят, мы и коллективы организаций должны поддерживать это внутреннее состояние и их творческие интересы. Такая поддержка нужна не только молодым. Например, в Коркино, прошла поэтическая гостиная. На нее приехали педагоги семи муниципалитетов: кто-то пел романсы, кто-то читал стихи, кто-то просто поддерживал своего коллегу. Это необходимо для сплочения коллективов.

И таких добрых дел много.

Хочу выразить благодарность органам управления образования, администрациям образовательных организаций и профсоюзным организациям за поддержку наших инициатив.

— Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы привлечь кадры в школу и сохранить кадры в сфере образования?

— Если мы говорим, что учитель выполняет государственную функцию, он должен иметь статус госслужащего и определенные социальные гарантии. Например, льготные путевки на отдых, страхование жизни и здоровья, материальную помощь к отпуску, льготы по оплате коммунальных услуг и решение жилищных проблем. Это поднимет престиж профессии.

Сейчас в России педагогам, проработавшим 25 лет, назначают льготную пенсию. Но в связи с пенсионной реформой этой выплаты приходится ждать еще несколько лет после назначения. Считаем это несправедливым. Наш профсоюз добивается изменения ситуации.

Если говорить о зарплате, сложилась абсурдная ситуация, когда учителя выполняют одну и ту же работу на ставку, а размер ставок разный не только по России, но и внутри региона. При поддержке правительства за последние три года мы добились увеличения должностных окладов, а также бесплатного прохождения обязательных медицинских осмотров.

Педагогическое сообщество благодарно за значительные бюджетные вложения государства, за совершенствование условий труда педагогов.

— Не могу не коснуться агрессии в образовательной среде. Примеров много, в том числе и в Челябинской области, причем «взрываются» и педагоги, и ученики...

— Это процесс двусторонний. Если говорить про педагогов, то чаще всего не выдерживает старшее поколение — люди старой закалки. И не всегда они виноваты. В России есть прецеденты, когда учителя обращаются в суд за разрешением подобных конфликтов. Конечно, это крайняя мера, но наш профсоюз готов нарабатывать и такую практику. При этом считаю, что и моим коллегам нужно не забывать про педагогическую этику и уметь сдерживать свои эмоции. А если по отношению к педагогу поступили несправедливо, мы должны защищаться. Дети тоже должны понимать, что такое границы дозволенного.

К сожалению, общество чаще всего занимает сторону ученика. Да и родителям проще считать, что в конфликте виновата школа. А ведь нам нужно объединяться. Другого варианта нет. Надо искать точки соприкосновения, иначе мы погрязнем в конфликтах.

— В воскресенье в России назовут имя учителя года. Среди претендентов на это звание Екатерина Румбах — учитель русского языка и литературы из Челябинской области. Наверное, это не только личный результат педагога, ведь она часть системы южноуральского образования.

— Да, на Южном Урале очень сильная система образования. Такие конкурсы позволяют учителям показать себя, реализовать свои амбиции и сохранить желание быть частью этой системы. И для ребят такой учитель — авторитет. Я желаю всем педагогам здоровья, счастья, благополучия, мира всего того что они заслуживают. Ваш вклад в развитие общества не переоценить.