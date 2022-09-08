Учителя магнитогорской школы № 5 приняли участие в съемках новой игры «Передача знаний» на телеканале «Россия-Культура». В первом выпуске программы коллектив из Челябинской области состязался с коллегами из Перми и одержал победу. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Во время игры участники отвечали на вопросы из разных областей знаний, выполнили лабораторную работу, играли в гольф и рассказывали о своей профессии. По результатам учителя школы № 5 из Магнитогорска одержали победу», — рассказали в правительстве Челябинской области.
Для учителя физической культуры Дарьи Тесли самой сложной и захватывающей показалась лабораторная работа. За короткое время участникам нужно было правильно рассчитать пропорции жидкостей, покрасить их в разные цвета и налить в один бокал так, чтобы они не смешались.
«Во время лабораторной работы тряслись руки, потому что мы с моей коллегой никогда подобного не делали. Было очень много эмоций, в некоторых моментах даже перехватывало дыхание, особенно когда не можешь вспомнить ответ на вопрос, который знаешь. Несмотря на соперничество, мы сдружились с командой из Перми, вместе радовались победам, ведь учителя всегда должны поддерживать и уважать друг друга», — поделилась с площадкой «Объясняем. Челябинская область» учитель физической культуры магнитогорской школы № 5 Дарья Тесля.
«Передача знаний» — первая российская профессиональная игра для учителей. Это совместный проект Минпросвещения России и телеканала «Россия-Культура», который создали в преддверии Года педагога и наставника. В первом сезоне примут участие 32 команды со всей России. Консультировать игроков будет лично министр просвещения Сергей Кравцов.
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