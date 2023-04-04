Учителя из Челябинской области рассказали коллегам, зачем нужны киноуроки

О тренде рассказали на выездной сессии Форума классных руководителей

В школах Уральского федерального округа могут появиться киноуроки. Одними из первых эту практику хотят внедрить в Миньяре Челябинской области. О необычной тенденции в образовательном процессе говорили в Екатеринбурге на Всероссийском Форуме классных руководителей.

Участница выездной сессии ФКР, учитель математики из миньярской школы № 4 Ирина Архипова считает, что донести важные вещи до ребенка можно с помощью кинопедагогики. Особенно это касается вопросов патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Киноуроки — это актуальный образовательный тренд, ведь мы живем в то время, когда важен визуал, важна „картинка“. Под запросы аудитории подстраиваются все сферы жизни, в том числе и сфера образования. С помощью совместного просмотра с детьми „правильных“ фильмов, педагог может восполнить у ребенка пробелы духовно-нравственного воспитания, объяснить ему то, что бывает непросто сказать словами. Конечно же, в первую очередь речь идет о патриотическом воспитании молодежи», — пояснила Ирина Архипова.

Педагог также добавила, что уже планирует внедрить практику совместного просмотра фильмов учителей и учеников.

Участники форума поделились и другими актуальными инструментами классного руководства. Затронули тему добровольческой деятельности детей и ее поощрения, поделились соображениями по вопросу внедрения в повседневную работу современных технологий.

Напомним, южноуральских учителей приглашают на III Всероссийский форум классных руководителей. Он пройдет в Москве с 3 по 7 октября. Участниками ФКР могут стать школьные учителя и кураторы групп колледжей и техникумов. Подать заявку можно до 20 апреля в сообществе Форума в «ВКонтакте». На мероприятие отберут 3000 лучших из лучших педагогов со всей страны. Счастливчиков ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы.