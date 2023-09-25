Учителя и директора года России выберут во время Большой учительской недели

Мероприятия охватят все регионы нашей страны

С 1 по 9 октября состоятся различные события, посвященные Большой учительской неделе, которые пройдут во всех российских регионах. Как сообщили в АНО «Национальные приоритеты», в эти дни подведут итоги конкурсов «Учитель года», «Директор года» и «Мастер года». Также состоятся пленарное заседание на форуме учителей сельских школ и презентации семи финалистов шоу «Классная тема» на телеканале «Россия 1». Центральным событием станет День учителя, который отмечают в нашей стране ежегодно 5 октября.

Кроме того, для всех, кто хочет стать педагогом, открыли специальный портал будьучителем.рф. Там собрана информация о профильных вузах, педагогических специальностях и полезные материалы, которые пригодятся в будущей профессии. Актуально это будет и для тех, кто хочет получить дополнительное образование в этой сфере. На портале собраны 170 учебных заведений, в том числе 34 педагогических вуза.

Кстати, нынешний год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Все мероприятия направлены на повышение престижа профессии учителя и квалификации педагогов. Методическую и другую поддержку можно получить благодаря национальному проекту «Образование». У специалистов также есть возможность поработать в педагогических технопарках «Кванториум», которые созданы на базе педвузов.