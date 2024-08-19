Учительница из Карабаша уволилась, стала пилотом дронов и ушла на СВО

В зоне боевых действий она находится уже два месяца

Молодая женщина с позывным «Юлай» в прошлом декабре бросила все и отправилась «за ленточку». В родном Карабаше у нее остались трое сыновей, ученики начальных классов в школе, где она работала, муж и младший брат. Но это все не остановило ее внутренний позыв и патриотизм. Почему она ушла на фронт, боец рассказала репортеру Павлу Кукушкину.

В зоне СВО Юлай два месяца и уже участвовала в боевых действиях. В конце прошлого года она ушла с работы и начала учиться на оператора беспилотника. После обучения Юлай попала в батальон «АрБат». Женщина признается, что бойцы — одна большая семья: все друг друга поддерживают, а бывшую учительницу в зоне боевых действий даже не думал никто обижать. Юлай даже обрела здесь трех названых отцов: родного она потеряла в шестнадцатилетнем возрасте, но в честь него взяла позывной — именно так звали папу, Юлай.

«Я не знаю, как объяснить, почему я отправилась сюда, даже себе. Просто был какой-то внутренний призыв — должна там [в зоне СВО] быть», — рассказывает бывший учитель.

Дома женщину ждут родные, в том числе три сына: одиннадцати, восьми и шести лет. Юлай признается, что старается звонить детям редко, чтобы они не нервничали. По семье и близким она сильно скучает, но продолжает бороться на передовой:

«Фотографии отправляю, переписываемся. Они понимают, где мама, гордятся и ждут, когда я приеду и научу их летать. Я уверена, что все будет хорошо. Потому что меня ждут дети, молятся. У меня нет другого выбора, кроме как вернуться домой живой и здоровой».

А вот в школе к решению отнеслись двояко: кто-то считает, что мать бросила детей, кто-то, наоборот, поддерживает. Но с детьми остались отец, брат Юлай и крестные.