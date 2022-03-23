Южноуральские учителя могут принять участие во II Всероссийском форуме классных руководителей. В этом году на него приглашают не только сотрудников школ, но и кураторов групп в ссузах и колледжах. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В прошлом году во Всероссийском форуме классных руководителей в Москве приняли участие около тысячи учителей со всех регионов страны. Челябинскую область представляли 22 педагога. В их числе — учитель русского языка и литературы челябинской гимназии № 48 Анна Вельтищева.
«Всероссийский форум классных руководителей — для тех педагогов, которые не сидят на месте, хотят расти в профессиональном плане и очень много времени и сил тратят на выстраивание доверительных отношений с детьми. Учителю самому всегда нужно чему-то учиться. А классному руководителю, наставнику — тем более», — рассказывает Анна Вельтищева.
Она искренне советует южноуральским коллегам принять участие в форуме, чтобы привнести в свою работу новые креативные идеи.
Учитель истории и обществознания Полетаевской школы Андрей Журавлев тоже принимал участие в форуме.
«Всероссийский форум классных руководителей — это площадка, на которой у педагогов будет возможность напрямую задать интересующие вопросы представителям министерства образования и науки Российской Федерации и получить на них честные ответы», — прокомментировал Андрей Журавлев.
II Всероссийский форум классных руководителей пройдет в октябре 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание участников оплатят организаторы. В программе — лекции, мастер-классы, панельные дискуссии. Подать заявку на участие в форуме можно на сайте vfkr.ru.
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