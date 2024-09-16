Учитель ОБЖ из Челябинска: в школах должно быть больше практики

Дети знают, как эвакуироваться, но пока не научились противостоять нападениям

Крайняя агрессия в российских школах — явление новое, требующее внимание. Об этом говорил гость программы ОТВ «Наше утро», учитель лицея № 11 Челябинска Владимир Баклунин. Он выступал в эфире после нападения на школьников в Ижевске в 2022 году.

«Наши педагоги ежедневно выполняют свои прямые обязанности, отвечают за жизнь и здоровье наших детей. Перед началом учебного года регулярно проводятся занятия с педагогами, к сожалению, эти занятия в основном проходят в формате лекций. Мало практических элементов отрабатывается в школах»,— отмечает преподаватель.

С началом учебного года школьники также приступают к отработке различных элементов. Проводятся тренировки по пожарной безопасности или с выбросом химических веществ. Дети знают, как эвакуироваться, что делать, если произошел, предположим, выброс опасного вещества, утверждает Владимир Баклунин. Педагог признает, что проблема агрессии в школах России — это новая тема, к сожалению, она набирает обороты. И считает, что она требует пристального внимания.

Учитель напомнил набор базовых правил для тех, кто оказался в эпицентре трагичных событий.

«Если можешь убежать — беги, сообщай в экстренные службы. Не можешь — прячься, например, забаррикадируй дверь. И крайняя мера, если нельзя этого избежать — борись»,— сказал педагог.

Он отметил, что предмет ОБЖ есть только в России.





Автор: Анна Махнина