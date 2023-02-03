Учитель из Златоуста стала амбассадором Форума классных руководителей

Елена Другова планирует внедрить в систему школьного образования полноценную работу с родителями учеников

В Год педагога и наставника у всероссийского Форума классных руководителей появились амбассадоры. Из 111 тысяч претендентов организаторы выбрали 23 человека. Среди лучших – учительница начальных классов школы №10 Златоуста Елена Другова, сообщает центр управления регионом Челябинской области.

Елена Другова работает педагогом 33 года и является обладателем гранта президента РФ, а также победителем множества конкурсов профмастерства.

На Форуме ей посчастливилось лично пообщаться с начальником управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым. Во время разговора Елена предложила провести в 2023 году Всероссийский конкурс для учителей начальных классов. Инициатива получила поддержку.

«Я всегда хотела работать с детьми: быть для них примером, направлять, раскрывать и зажигать таланты. Чтобы ребята с радостью шли в школу, получали новые знания, проявляли себя в различных сферах деятельности. А еще я учу своих детей не быть потребителями, то есть больше дарить и отдавать, чем требовать. Именно поэтому мои классы вместе с родителями участвуют в различных благотворительных акциях, собирают макулатуру, помогают животным из приюта», — рассказала Елена Другова.

Педагог успевает ставить школьные спектакли, писать заметки в районные газеты и еще по вечерам создавать картины из алмазной мозаики. В качестве амбассадора Елена Другова будет популяризировать Форум среди педагогов и работать над собственным проектом. Его цель — усилить взаимодействие педагогов и родителей.

«В плане изменения подходов к школьному образованию я хочу внедрить новые техники работы учителя с родителями учеников. Чтобы современным детям школа была в радость, они стремились получать новые знания, проявляли интерес к внеклассной деятельности, мамы и папы должны стать партнерами, союзниками, надежной опорой педагога», — поделилась амбассадор Форума классных руководителей, учитель начальных классов школы № 10 Златоуста Елена Другова.

Форум классных руководителей проводится ежегодно в Москве. В 2023 году в работе Форума примут участие около трех тысяч лучших учителей страны.