Учитель из Челябинской области награжден медалью Ушинского за вклад в образование

Владимир Александров работает в школе более 40 лет

Редкая для Челябинской области медаль Ушинского вручена учителю русского языка и литературы из Сосновского района, кандидату педагогических наук Владимиру Александрову. Награда присуждена за значительный вклад в развитие педагогических наук и внедрение современных методов обучения.

Владимир Александров — выпускник филологического факультета Куйбышевского (ныне Самарского) университета. Более 40 лет он обучает детей русскому языку и литературе, сейчас работает в Рощинской средней школе. Педагог стал автором множества учебных пособий, которые издавались в Челябинске и в Москве. Учитель также является членом федеральной экспертной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку.





Награду Ушинского в Челябинской области имеют немногие педагоги.

«Я всегда стремился передать любовь к русскому языку и литературе своим ученикам. Эта награда — не только моя заслуга, но и всех тех, кто поддерживал меня на этом пути», — отметил учитель на награждении.

У Владимира Николаевича есть двое детей и шестеро внуков, семья учителя гордится его достижениями.