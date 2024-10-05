Учитель из Челябинска стала призером Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Уже вечером их наградят в Кремле

Сегодня, 5 октября, в День учителя, в Москве назвали имена призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России». В этом году вместо пяти их шестеро, и одной из них стала учитель русского языка и литературы из Челябинска Екатерина Румбах, сообщили в «Учительской газете».

«Призерами стали конкурсанты, которые набрали наибольшее количество баллов по сумме результатов первого и второго туров и заняли в рейтинговом списке места со второе по седьмое»,— уточнили в газете.

Екатерина Румбах, которая преподает русский язык и литературу в Образовательном центре № 2 Челябинска, успешно прошла два тура конкурса и набрала необходимое количество баллов, чтобы войти в число призеров конкурса.

Уже сегодня вечером в Государственном Кремлевском дворце состоится награждение призеров. Им вручат статуэтку «Малого хрустального пеликана», который является символом педагогов и педагогики, а также денежный приз в размере 500 тысяч рублей.

Ранее Екатерина Румбах задала вопрос президенту Владимиру Путину, который встретился по видеосвязи с финалистами конкурса «Учитель года России».