Учитель из Челябинска покорила Эльбрус и планирует взойти на Эверест

Педагог с 35-летним стажем Ольга Павлова также обучает альпинизму учеников

Учитель математики из челябинской школы № 19 Ольга Павлова покорила Уральские горы, пик Ленина, гору Белуху и даже Эльбрус. Любовь к восхождениям педагог передает ученикам. О своем пути и планах на будущее Ольга Павлова рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной».





Горами будущий альпинист «заболела» еще будучи школьницей. «Боевым крещением» стал подъем на гору Фишт.

«Я выросла в Краснодарском крае, там как раз Предкавказье. Нас учитель физкультуры водил в горы. И все, “заболела” горами. А там еще и появилась песня Высоцкого из фильма “Вертикаль”», — делится Ольга Павлова.

Учителя математики закалили не только горы. До школы Ольга Павлова 10 лет проработала электронщиком, два из них жила на Камчатке.

Уже будучи преподавателям женщина организовала альпинистский клуб «Вертикаль» в Челябинске. Учитель показала детям остров Ольхон на Байкале, Фанские горы, горную систему Тянь-Шань, Памир и Кавказ.

«Она научила нас не останавливаться на достигнутых целях, идти вперед. В туристических походах она дала нам уроки жизни и выживания в экстремальных ситуациях», — рассказывает выпускница Ольги Павловой Римма Садыкова.

Ольга Павлова, учитель с 35-летним стажем, до сих пор ходит в горы. Она поделилась, что не оставляет тренировок, чтобы однажды взойти на Эверест.

«Ну, я просто без гор жить не могу. Это моя стихия», — завершает альпинист.





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