Учитель истории из Магнитогорска пойдет под суд за кражу школьных ноутбуков

Мужчина сказал, что похищал технику из-за нехватки денег

В Магнитогорске в суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего учителя истории. Мужчина обвиняется в краже (часть 1 статьи 158 УК РФ) школьных ноутбуков. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в апреле прошлого года учитель истории одной из школ Магнитогорска похитил ноутбук стоимостью 4 тысячи рублей. Технику он сдал в комиссионный магазин. В июле этого же года он забрал со стола в кабинете другой компьютер стоимостью 3 тысячи рублей.

«В сентябре 2021 года из разных кабинетов похитил еще три ноутбука общей стоимостью 14 500 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, частично возместил причиненный ущерб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Из школы обвиняемого уволили. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.