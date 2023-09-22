Учитель биологии из Челябинской области вышел в финал всероссийского конкурса педагогов

Александр Карасев поборется за звание лучшего с коллегами со всей страны

В финал конкурса «Учитель года России» вышли шесть уральских педагогов. Один из них — из Еманжелинска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Финал стартовал сегодня, 22 сентября. К итоговым испытаниям приступили 90 учителей со всей страны — те, кто сумел пройти региональные этапы.

Впереди у участников два тура. В первом их ждет три испытания: «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». После этого определят 15 лучших педагогов, которые продолжат соревнование.

Во втором туре лауреатам приготовили также три испытания: «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю». По их итогам назовут призеров и победителя конкурса.

От Челябинской области на конкурсе выступает учитель биологии из Еманжелинска Александр Карасев.

«Когда я готовился к этому конкурсу, я посмотрел и удивился, что в его истории нет ни одного победителя — учителя биологии. И я подумал: „Было бы очень здорово нарушить эту традицию!“. Теперь пеликан есть и в нашей биологической семье», — поделился Александр Карасев после победы в региональном этапе.

Важность проведения конкурса отметил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«С одной стороны, это состязание, но с другой — в конкурсе участвуют единомышленники, объединенные общей целью — давать детям знания. Конкурсы позволяют лишний раз убедиться, что в наших школах много ярких, талантливых педагогов, которые увлекаются и увлекают ребят своими предметами, дают им отличную подготовку», — подчеркнул полпред.

Церемония награждения победителя и призеров пройдет 5 октября в Кремле.