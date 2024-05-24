В Челябинской области изменится учет алиментов при назначении единых пособий

Новые правила начнут действовать с июня 2024 года

С 1 июня 2024 года изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будет рассчитываться исходя из этой суммы. Но с 1 июня она должна быть не меньше определенного порога, который зависит от величины МРОТ», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Речь идет о четверти МРОТ на одного ребенка (4 810,5 рубля), трети МРОТ на двоих детей (6 414 рублей) и половине МРОТ на трех и более детей (9 621 рубль).

Если алименты установлены судом, они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Отделение СФР по Челябинской области получит эти данные у ФСПП России без истребования сведений с заявителя.

Единое пособие для семей с детьми является одной из главных мер господдержки. Как изменился размер пособия в 2024 году, по каким правилам проводят оценку нуждаемости семьи, какие льготы есть у семей участников СВО, а также куда и когда подавать заявление на пособие, мы рассказали в отдельном материале.