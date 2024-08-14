Ученый ЮУрГУ создал йогурт из лактобактерий пчел

Он полезнее привычного магазинного

Профессор челябинского вуза создал йогурт с бактериями из желудка и кишечника пчел. Звучит странно, но исследования показали, что такой продукт становится еще лечебнее, потому что полезные пробиотики сохраняются в нем в течение 21 дня. Появится ли такой чудо-йогурт на полках магазинов — рассказали в Минсельхозе Челябинской области.

Исследованиями полезных свойств пчел занялся ученый ИСТиС ЮУрГУ Собхи Аль-Сухайми. Вместе с коллегами из Египта и Саудовской Аравии он исследовал бактерии из пищевого тракта пчел. Оказалось, что они идеальные пробиотики — вещества, положительно влияющие на организм человека. Лактобактерии медоносных пчел лучше противостоят кислотной среде, снижают образование желчи, а еще дольше сохраняются в желудке, то есть дольше выполняют свои полезные функции.

Несколько видов пчелиных бактерий были испробованы при производстве молочных напитков. Такие йогурты получились длительного хранения, а лечебно-пробиотические свойства они сохраняют больше двух десятков дней.

Напитки с применением пчелиных лактобактерий пройдут дополнительные терапевтические испытания, после чего могут появиться на полках челябинских магазинов.