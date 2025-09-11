Ученый ЮУрГУ рассказал о пользе споров с работодателем

Но призвал выяснять отношения цивилизованно — через колдоговор

Большинство россиян предпочитают решать конфликты с работодателями через суды. Ученый ЮУрГУ Михаил Сагандыков считает, что обсуждать риски нужно заранее и сообща искать компромисс, — это позволит избежать многих конфликтов, сообщает пресс-служба вуза.

«Зарубежный опыт показывает, что именно превентивное урегулирование потенциальных конфликтов с работодателем через составление коллективного договора помогает решить многие проблемы без привлечения суда в будущем», — говорит заведующий кафедрой теории государства и права ЮУрГУ Михаил Сагандыков.

В США, Бразилии, Ирландии и других странах, где развито социальное партнерство, количество индивидуальных судебных споров сведено к минимуму, поскольку и работодатель, и работники выполняют условия коллективного договора.

Например, всех работников интересует увеличение зарплаты. Если стороны об этом не договорятся изначально, то рано или поздно работники потребуют повышения, так как Трудовой кодекс обязывает работодателя проводить индексацию. Но если стороны найдут компромисс и пропишут в колдоговоре, в каком прядке будут расти доходы работников, то права и работодателя, и работников будут защищены на ближайшие три года — именно с такой частотой обновляют колдоговор.

«Это особенно актуально для частных организаций, где порядок индексации зарплаты законодательно не установлен», — замечает Михаил Сагандыков.

В отличие от судов альтернативный способ разрешения трудовых споров ведет к соглашению, а не противостоянию.