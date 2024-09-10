Ученый ЮУрГУ предложила отслеживать источники токсичных облаков между странами

Место выброса можно определить по особым меткам

Доцент Института естественных и точных наук ЮУрГУ Татьяна Крупнова предлагает создать глобальную систему мониторинга переноса металлов в атмосфере, которая поможет отслеживать источник опасных выбросов в атмосферу. С таким предложением челябинка выступила на научной конференции в Барнауле.

Токсичные облака не знают границ и пролетают над разными странами. Но современные возможности науки позволяют ученым установить источники опасных выбросов по особым меткам, которые уникальны, как отпечатки пальцев. Таким метками могут выступать изотопные соотношения и фракционирование редкоземельных элементов и их аномалии, соотношение РМ2.5 и РМ10.

Татьяна Крупнова предлагает коллегам из разных стран создать совместные лаборатории, базы данных и фоновые станции мониторинга.

Научная конференция проходила в Бурятии, на ней были ученые из Монголии и Китая. Они поддержали идею челябинки.

В конференции также принимала участие доцент Института естественных и точных наук ЮУрГУ Ольга Ракова. Она рассказала о влиянии на чистоту атмосферного воздуха температурных инверсий.