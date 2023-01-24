Ученый объяснил розовые закаты в Челябинской области

Спойлер: причина не такая романтичная, как само явление

Жители Челябинской области выкладывают в Сети фотографии с необычными закатами (и иногда рассветами), когда на заре солнце окрашивает все вокруг в розовый цвет. Это явление не похоже на обычный огненный закат, когда горит только небо над горизонтом. Поэтому ИА «Первое областное» обратилось за разъяснением к астроному и физику Сергею Замоздре. Его комментарий — в нашем материале.

Фото розовых закатов приходят из разных уголков Челябинской области. На минувшей неделе редкое явление снимали в Челябинске.





Похожие фотографии приходят также, например, из Сатки.





В интернете это явление называют пурпурным сиянием и объясняют наличием в воздухе ледяных кристалликов, в которых свет солнца под горизонтом многократно отражается и приобретает столь экзотический окрас.

Кандидат физико-математических наук, доцент ЧелГУ Сергей Замоздра считает такое объяснение неубедительным. По его словам, кристаллы льда в воздухе ответственны за эффекты гало и световых столбов, которые бывают в сильный мороз. Пурпурное сияние же, по словам ученого, возникает из-за витающих в атмосфере микрочастиц пыли.

«Пылинки размером порядка одного микрона поглощают синие и зеленые части светового спектра. А красный и розовый имеют большую длину волны, поэтому они обходят препятствия, подсвечивают облака, от которых свет отражается и падает на землю», — пояснил собеседник агентства.

Источниками таких микрочастиц могут быть печной дым, заводские выбросы, продукты извержений вулканов и песок пустынь.

«Такая пыль легко разносится по всей планете, она может быть откуда угодно», — добавил Сергей Замоздра.

Ученый добавил, что розовый закат — не такое уж редкое явление, как может показаться.

«Я часто смотрю на небо и наслаждаюсь такими закатами. Почему люди стали чаще их замечать? Возможно, у них просто настроение появилось, чтобы тоже на небо смотреть», — предположил физик.

В тексте использованы фотографии Артема Юнусова, Карины Кальяровой и из архива издания «Саткинский рабочий»