Ученый из Челябинска стал победителем федерального конкурса «Лидеры России»

Преподаватель ЮУрГУ отличился в номинации «Наука»

Преподаватель Южно-Уральского государственного университета Иван Любимов стал победителем в номинации «Наука» четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Участие и победа в этом конкурсе для меня стали отличным опытом командной работы: я благодарю за поддержку коллектив кафедры «Мехатроника и автоматизация» Политехнического института ЮУрГУ. Также конкурс позволил убедиться, что я способен работать в стрессовых ситуациях, подарил новые интересные знакомства. Одним из участников конкурса был молодой ученый из Гарварда. В течение нескольких дней мы обсуждали системы науки и образования в наших университетах и чему мы можем друг у друга поучиться», — поделился Иван Любимов.

«Лидеры России» — это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В номинации «Наука», помимо Ивана Любимого, победителями объявили еще 33 ученых. Теперь у них будет возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, а также пройти стажировки в профильных министерствах и крупных корпорациях. Победители встретятся в Сочи на заключительном мероприятии Года науки и технологий.

Лучших лидеров выбрали из 159 финалистов, признав руководителями, готовыми к реализации крупных проектов в сфере науки и образования. Комиссия оценила достижения участников, их планы по развитию науки и управленческий портрет, который формировался на основе дополнительных тестирований.