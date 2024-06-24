Ученый из Челябинска составил атлас божьих коровок Урала и Западной Сибири

В книге описаны более 60 видов жуков

Эколог ЧелГУ Валерий Пекин посчитал божьих коровок (по-научному — кокцинеллид) Урала и Западной Сибири и составил их атлас. В книгу вошло более 60 видов насекомых, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Изучение божьих коровок, а этим делом Валерий Пекин занимается 40 с лишним лет, сложный и трудоемкий процесс. Для исследования жуков эколог сам создал уникальное оборудование и прошел сотни тысяч километров.

«Для изучения фауны кокцинеллид мне пришлось стать путешественником. Пройти пешком, проехать на лошади и мотоцикле, а позднее на своей машине сотни тысяч километров. Я проехал практически весь Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. Работал в Венгерских степях. Участвовал в экспедициях в Забайкалье. Я не говорю уже о европейской части России, Урале и Западной Сибири, которые проехал не раз вдоль и поперек», — говорит Валерий Пекин.

Как отмечает ученый, сложность изучения состояла в разнообразии божьих коровок. Некоторые из таких жуков не превышают 1 мм. Но этот вид насекомых очень важен. Они уничтожают тлю, паутинных клещей и других вредителей.

В атлас вошла общая информация для широкой аудитории. Книга содержит определительные таблицы, яркие иллюстрации и некоторые сведения о кокцинеллидах.

Сейчас ученый продолжает изучать божьих коровок в окрестностях деревни Крутолапова Аргаяшского района.

Автор: Карина Шакирова