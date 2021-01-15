Ученый из Челябинска рассказал, как сделать любые таблетки более эффективными

Саид Ширазиан предлагает выпускать лекарства наноразмера

Международная команда ученых, в составе которой работал челябинец, придумала, как сделать современные таблетки и суспензии более эффективными. Исследователи предложили увеличить их растворимость, выпуская лекарства наноразмера, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Обычные препараты недостаточно растворяются в воде и не оказывают должного терапевтического эффекта. Лекарства наноразмера даже в малых дозах оказывают необходимое влияние на организм, при этом побочные эффекты минимизируются.

«Уменьшение размера частиц может существенно повысить биодоступность лекарственного средства для плохо растворимых веществ. Значения растворимости варьируются в зависимости от разных показателей температуры и давления. Наше открытие можно использовать для разработки наномедицинских препаратов в промышленных масштабах, а также для прогнозирования характеристик препарата при широком спектре операций», — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Саид Ширазиан.

Ученые доказали свои предположения на примере толметина. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Nature Scientific Reports (Q1).