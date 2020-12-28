Ученый из Челябинска предупредил ФСБ о вреде компьютерных игр

Павел Часовский взвесил плюсы и минусы игромании

Аспирант ЧелГУ Павел Часовский изучил образ российского геймера и обнаружил деформацию сознания у таких людей. Подробнее о своем открытии он написал полноценную диссертацию, которая помогла аспиранту стать кандидатом филологических наук.

Среди негативных последствий: утрата национальных символов и ценностей, искажение или игнорирование исторических и культурных реалий, аморальность — формирование мира, где привычные представления о добре и зле подменяются правилами игры, формирование клипового мышления, негативное влияние на физическое и психическое развитие.

Но есть и плюсы. Строгая логика правил стимулирует развитие логического мышления, а необходимость быстрых смен видов деятельности ведет к развитию интеллектуальной гибкости. Правдоподобная имитация ситуаций, связанных с риском, повышает скорость реакции и принятия решений. Кроме того, в игре происходит постепенная социализация человека.

Интересно что сам учены когда-то сам был зависим от компьютерных игр.

«В студенческие годы начал играть ночами, пропускать пары и скатился по оценкам. Вынырнул, когда понял, что жизнь проходит мимо. Теперь это область моего научного интереса. Влияние игр на создание человека огромное, но бороться с этим бесполезно, нужно возглавить это движение. Надеюсь, что мою диссертацию прочитают сотрудники ФСБ и других компетентных органов и задумаются о том, что пора развивать российскую индустрию компьютерных игр, чтобы уменьшить влияние зарубежных», — говорит Павел Часовский.

Также ученый создал словарь геймерского сленга. В него вошли более 150 терминов, а также примеры наиболее употребляемых выражений. Например, «Плз ганг!» переводится как призыв к помощи, краном называют геймера с низкой скоростью реакции, а фраза «Го трипла хард, и соло изи» означает «Идём втроём на тяжелую линию, и в одиночку на легкую». Чаще сего геймеры используют английские слова, так как многие игры изначально англоязычные, а английские слова звучат короче.