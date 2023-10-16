Ученый из Челябинска избрана членом‑корреспондентом Российской академии образования

Татьяна Чумаченко руководит научным центром РАО в Челябинске

Доцент Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко стала членом-корреспондентом Российской академии образования, сообщает сайт вуза. В Челябинске ученый возглавляет Южно-Уральский научный центр РАО.

Кандидатуру Чумаченко утвердили на общем собрании членов академии в Москве. Всего по итогам голосования в РАО были избраны 5 новых академиков, 11 членов-корреспондентов и 1 иностранный член РАО.

Татьяна Чумаченко имеет научную степень доктора исторических наук. Исследовательской деятельностью она занимается с 1985 года. В 1994 году на кафедре отечественной истории МГУ им. М. В. Ломоносова она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Государственно-церковные отношения в СССР в 1940 — первой половине 1950-х гг.». В 2011 году защитила докторскую диссертацию по теме «Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 1943—1965 гг.», также в МГУ.