Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ лечения поясничного остеохондроза

Челябинцы предлагают делать пациентам массаж живота

Челябинцы представили уникальную методику лечения поясничного остеохондроза, сообщает пресс-служба вуза.

Изучая проблему, ученые пришли к выводу, что боли в спине вызывает не только состояние позвоночника, но еще и состояние внутренних органов: кишечника, желудка и печени.

Под кожей каждого человека находится фасциальный корсет, то есть оболочка. При этом есть поверхностная фасция, а есть внутренние листки, которые окутывают каждую мышцу.

Фасциальные карманы окружают каждый орган и должны двигаться относительно друг друга. Когда человек долго сидит, карманы слипаются, давят на мышцы, сосуды и нервы — возникают отек и боль.

«Чаще всего, в 80% случаев, боли при остеохондрозе — это миофасциальные боли. Поэтому у многих народов мира — в России, Китае, странах Европы — существует древняя методика, когда боли в спине начинают лечить с живота. Это так называемая висцеральная хиропрактика», — говорит профессор кафедры спортивного совершенствования ЮУрГУ Альбина Батуева.

Для устранения болей ученые предлагают делать массаж живота. Он восстанавливает нормальное положение и функционирование внутренних органов, снимает напряжения с фасций.

Вторая составляющая метода — спиральная гимнастика, разработанная профессором Пак ЧжэВу. Это серия простых упражнений, выполняемых по спирали. Они помогают поддерживать оптимальный уровень подвижности внутренних органов и улучшают состояние межпозвонковых дисков.

В ЮУрГУ сформировали две группы пациентов 50+ с диагнозом «полисегментарный остеохондроз, синдром дорсопатии на поясничном уровне».

Все участники эксперимента занимались спиральной гимнастикой, при этом первая группа проходила висцеральный массаж, а вторая группа — массаж спины.

«У пациентов обеих групп результаты тестирования улучшились. Но статистически значимые изменения произошли только в группе, которая получала массаж живота. У таких пациентов боль проходила в 1,5—2 раза быстрее. Кроме того, реабилитационные мероприятия способствовали увеличению подвижности в суставах, возвращению двигательных навыков, снижению гипертонуса мышц и увеличению координационных способностей», — говорит автор методики Александр Мишин.

В ЮУрГУ надеются, что внедрение их методики позволит снизить распространенность хронических болей в спине.