Ученые ЮУрГУ создали уникальный учебно-исследовательский комплекс по робототехнике и компьютерному зрению

И готовы оптимизировать реальные производственные процессы

Южно-Уральский государственный университет продолжает укреплять позиции как ведущий разработчик передовых технологий.

Одним из ключевых проектов команды Центра развития промышленной робототехники ЮУрГУ стал Учебно-исследовательский комплекс по робототехнике с интеграцией компьютерного и технического зрения. Руководителем разработки является доцент кафедры «Электропривод, мехатроника и электромеханика» Иван Холодилин.

Комплекс предназначен для глубокого изучения и практического освоения современных систем компьютерного и технического зрения, включая базовые методы обработки изображений, объектное распознавание и взаимодействие с внешней средой. Установка позволяет программировать и управлять коллаборативным роботом, решать задачи взаимодействия с объектами в пространстве, а также моделировать комплексные сценарии и использовать компьютерное зрение совместно с коллаборативным роботом.

Разработка представляет собой компактный стенд, включающий шестикоординатного коллаборативного робота-манипулятора, конвейерную ленту с датчиками, камерой и источником света, систему компьютерного зрения (широкоугольная камера и лазерный излучатель), набор объектов для сортировки, а также контроллер и систему управления с мониторингом. Программное обеспечение включает в себя цифровой двойник всего стенда, а также поддержку моделирования и симуляции алгоритмов.

Сфера применения учебно-исследовательского комплекса включает:

— образование — проведение лабораторных занятий в вузах по робототехнике, компьютерному зрению, автоматизации и цифровым двойникам;

— инжиниринг и интеграция — отработка решений для промышленной автоматизации и интеграции систем перед их внедрением на реальные производства;

— наука и исследования — разработка и тестирование новых алгоритмов управления роботами, систем компьютерного зрения и производственных процессов;

— повышение квалификации — обучение инженеров и специалистов современным технологиям цифрового производства.

Благодаря широким возможностям комплекс позволяет создавать условия, максимально приближенные к современным промышленным процессам, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий.

