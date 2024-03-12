Ученые ЮУрГУ создали сыр, ускоряющий обмен веществ в организме

В состав продукта входит биоактивная растительная добавка из ягод барбариса

Ученые кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ готовятся запустить в промышленное производство мягкий рассольный сыр, обогащенный мощным биоактивным компонентом из ягод барбариса, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые утверждают, что биоактивный растительный алкалоид берберин, который входит в состав плодов барбариса и других растений, обладает комплексом антиоксидантных, нейроэндокринных, противовоспалительных, антидепрессивных и других полезных свойств и эффектов.

Вещество также можно использовать для профилактики расстройств желудочно-кишечного тракта, для снижения уровня холестерина в крови, для ускорения обмена веществ и поддержки работы печени.

«По вкусу и консистенции наш функциональный сыр не уступает известным видам мягких рассольных сыров — фета и моцарелла. Чтобы сыр не терял своих ценных свойств, мы используем новую систему доставки биоактивного вещества в матрицу продукта. Эмульсия, полученная с помощью ультразвукового воздействия, позволяет удерживать берберин в целостном биоактивном состоянии, из-за чего обогащенный сыр гарантированно приобретает добавленную полезность»,— говорит ассистент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Аммар Кади.

На данный момент эта уникальная разработка не имеет аналогов в России.