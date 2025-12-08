Ученые ЮУрГУ создали безопасный спортивный напиток

Он не дает положительную допинг-пробу

ченые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ представили революционную методику создания абсолютно безопасных для спорта растительных напитков, которые не дают положительную допинг-пробу, сообщает пресс-служба вуза.

Дело в том, что натуральное зерно может содержать природные токсины, которые в организме превращаются в вещества, запрещенные в профессиональном спорте.

Исследуя уральскую пшеницу, специалисты обнаружили микотоксин зеараленон, способный трансформироваться в зеранол — нестероидный анаболик, включенный в запрещенный список. Это означает, что даже полезный зерновой напиток может дать положительную допинг-пробу.

Челябинцы разработали метод обеззараживания сырья с помощью низкочастотного ультразвука и атмосферной холодной плазмы.

«Это полностью нейтрализует опасные метаболиты и исключает риски для спортсменов. При этом сохраняются, а в некоторых случаях даже усиливаются полезные нутриенты зерна», — рассказала иректор ВМБШ ЮУрГУ, профессор Ирина Потороко.

Новый подход позволяет создавать из отечественного сырья безопасные овсяные и зерновые напитки для эффективного восстановления атлетов. Разработка, поддержанная грантом Российского научного фонда, готова к внедрению на пищевых производствах в рамках стратегии импортозамещения и бережного использования ресурсов.