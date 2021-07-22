Ученые ЮУрГУ развенчали мифы о присутствии гастарбайтеров в Челябинской области

И призвали использовать приезжающих как дополнительный ресурс развития региона и всей страны

Ученые ЮУрГУ изучили трудовую миграцию на Южный Урал и развенчали бытующие в народе мифы. Наблюдениями ученых делится пресс-служба вуза.

Прежде всего специалисты опроверги тот факт, что основную часть трудовых мигрантов в Челябинской области составляют иноязычные жители других стран.

«Основу миграции на Южный Урал составляют выходцы из государств Средней Азии. В первую очередь, это Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. С гораздо меньшим, по сравнению с другими регионами, присутствием кыргызстанцев и кавказцев. Вопреки представлению о преимущественно иноэтничном и иноязычном характере миграции, основную долю мигрантов в нашем регионе составляют русскоязычные жители северного Казахстана, в то время как представительство жителей Таджикистана и Узбекистана носит преимущественно временный или „маятниковый“ характер. В целом общая численность трудовых мигрантов на разных этапах колебалась примерно от 16 до 32 тысяч, не превышая долю в 3—5% на региональном рынке труда, что не дает оснований говорить о замещении или „выдавливании“ местной рабочей силы», — говорит старший научный сотрудник Лаборатории миграционных исследований ЮУРГУ Андрей Авдашкин.

Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории региона в 2019 и 2020 годах, не превышает 2—3% от зарегистрированных правонарушений. Не подтверждаются и опасения по поводу вероятности формирования на территории области полузакрытых для «принимающей стороны» религиозно-этнических анклавов, способных превратиться в самостоятельных «агентов влияния» или криминальные гетто.

Также ученые ЮУрГУ призывают понять, что миграция — не проблема, а ресурс развития страны и региона.