Ученые ЮУрГУ пытаются получить «зеленую» сталь

Они представили свои разработки в Санкт-Петербурге

Ученые ЮУрГУ представили свои «зеленые» разработки на Конгрессе сталеплавильщиков и производителей металла в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

«Сегодня часто приходится слышать, что переход к более экологичному производству — это выстрел себе в ногу, что глобальное потепление — штука совсем не вредная для России, а даже полезная для сельского хозяйства. Однако большое количество производителей стали в нашей стране придерживаются другого, научно обоснованного взгляда на эти вопросы», — говорит доцент кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Татьяна Крупнова.

Глобальное изменение климата ведет к длительным периодам засухи, к аномальным осадкам, торнадо, усилению пожаров, наводнениям, к изменению биоразнообразия и другим катаклизмам. Исследования ученых ЮУрГУ, проводимые на территории Челябинской и Свердловской областей, показали, что выбросы потенциально опасных канцерогенов влияют на онкозаболеваемость населения, сердечно-сосудистые заболевания и тяжесть инфекционных процессов.

Поэтому мировая наука решает задачу создания новых, «зеленых» технологий в области металлургии, ведь именно на долю сталелитейного производства приходится около 7% всего объема глобальных выбросов парниковых газов.

Для сокращения выбросов ученые предлагают придерживаться «циклической» экономики: использовать металлолом и применять «чистую» электроэнергию взамен ископаемого топлива.

Ученые ЮУрГУ ведут разработку технологий избирательного извлечения металлов из природного и техногенного сырья с применением водородсодержащих газов. Работы направлены на переработку складируемых отходов металлургических производств, а также вовлечение невостребованных ныне месторождений в экономическую деятельность региона.