Ученые ЮУрГУ превратили недостаток солнечных панелей в достоинство

Исследователи нашли способ использовать «лишнее» тепло батарей для очистки и нагрева воды

Ученые Южно-Уральского государственного университета предложили инновационное решение для повышения эффективности солнечной энергетики. Они разработали и запатентовали устройство, которое использует сбросное тепло фотоэлектрических панелей для дистилляции и нагрева воды, сообщает пресс-служба вуза.

Обычно избыточное тепло от работающих солнечных батарей просто рассеивается в атмосферу. Челябинские исследователи смогли утилизировать эту энергию. С тыльной стороны панели они разместили змеевик-теплоноситель, в котором нагревается вода. Для работы опреснителя достаточно температуры жидкости около 30 °C.

Для точного контроля процесса была создана уникальная компьютерная программа на Python, автоматически рассчитывающая температуру поверхности панели.

«Уникальность в том, что мы используем именно сбросное тепло, которое никогда не эксплуатируется в обычных устройствах. Фотоэлектрическая панель становится еще и водонагревателем», — пояснила преподаватель кафедры промышленной теплоэнергетики ЮУрГУ Ольга Корнякова.

Разработка может быть полезна для станций водоочистки и гибридных энергоустановок, позволяя не только генерировать электричество, но и решать задачи теплоснабжения.