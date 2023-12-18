Ученые ЮУрГУ превратили испорченное дождями зерно в спирт

Готовится к запуску экспериментальная бродильная установка

Команда молодых ученых Южно-Уральского государственного университета придумала, как использовать пострадавший от дождей урожай зерна 2023 года. Они научились получать из бракованной пшеницы спирт. Технология и первые образцы продукции были представлены на открытии новой постоянной выставки пищевых инноваций ЮУрГУ. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Напомним, в конце лета южноуральские аграрии столкнулись с необычной проблемой: из-за долгих дождей переувлажненная пшеница стала прорастать прямо в колосе и перешла из разряда продовольственной в кормовую. На недавнем заседании Союза промышленников и предпринимателей сообщалось, что в Челябинской области накопилось примерно 500 тысяч тонн некондиционного зерна. Утилизировать излишки фуража предлагали в том числе путем переработки в этиловый спирт.

Как именно это сделать, придумали молодые ученые ЮУрГУ. Перед началом брожения они обработали поврежденные зерна так называемой холодной плазмой, чтобы очистить сырье от ненужных микроорганизмов. Результат первых экспериментов — раствор этанола крепостью 67%.

«В университете в лабораторных условиях вскоре запустят бродильное производство, опытная установка для получения биоэтанола уже готова и прошла лабораторные испытания», — отметили в региональном Минсельхозе.

Также на выставке пищевых биотехнологий представлены разлагаемая посуда из зернового шрота и отрубей, сырье для диабетического питания из животных субпродуктов и другие разработки.