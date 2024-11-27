Ученые ЮУрГУ представили китайским коллегам новые методики преподавания русского языка

Обучение проходило в Китае

26 ноября в Тяньцзиньском университете иностранных языков завершился очный этап курсов повышения квалификации «Современные методики проектирования обучения русскому языку как иностранному» для китайских преподавателей, сообщает ЮУрГУ.

В рамках реализации программы гранта Россотрудничество совместно с Южно-Уральским государственным университетом и китайскими вузами проводит серию образовательных мероприятий в смешанном формате 21—29 ноября 2024 года.

25 ноября приветственным словом мероприятие в Тяньцзиньском университете открыли ректор ТУИЯ Ли Инин, директор Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, видеоприветствие отправил президент ЮУрГУ Александр Шестаков.

За два дня слушатели курсов посетили ряд мастер-классов, посвященных практическим аспектам применения знаний, полученных в ходе дистанционного этапа курсов повышения квалификации.

Так, на мастер-классе «Методические приемы организации онлайн-урока. Плюсы и минусы онлайн-обучения. Педагогические инструменты и принципы организации онлайн-урока» слушатели подробно рассмотрели проблемы онлайн-работы педагога. На мастер-классах по темам «Проектирование форм контроля на уроках русского языка» и «Конструктор урока русского языка как иностранного» обучающиеся рассмотрели проблемы тестового контроля на занятиях РКИ, а также методические приемы организации гуманитарных исследований с помощью IT-технологий.

«Больше ста китайских преподавателей приняли участие в этом образовательном мероприятии в Тяньцзиньском университете иностранных языков. Я выражаю благодарность российским коллегам за их работу, которая способствует распространению русского языка на территории Китая», — отметила методист курсов по русскому языку Российского культурного центра в Пекине Сун Ин.



26 ноября каждый из участников по итогам занятий и результатам прохождения контрольного теста получил удостоверение государственного образца.