Ученые ЮУрГУ предлагают использовать йогурт и хлеб для профилактики рака

Они наделили их антиоксидантными свойствами

Ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ успешно внедрили в отработанные пищевые дрожжи мощный антиоксидант — куркумин и предложили использовать ценную добавку для профилактики рака при производстве кисломолочной и хлебобулочной продукции, сообщает пресс-служба вуза.

Являясь мощным антиоксидантом, куркумин эффективно замедляет процессы окисления в организме, оказывает противовоспалительное действие, укрепляет стенки капилляров и сосудов, обладает противораковыми свойствами, которые подтверждены клиническими исследованиями.

Проблема в том, что он плохо усваивается в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта.

«Когда мы запускали в пробирке процесс смоделированного желудочного переваривания, более 50% куркумина разрушалось, не доходя до отдела тонкого кишечника, где всасываются все полезные вещества. Потому мы внедрили наноструктурированный куркумин в клетки неактивных дрожжей, которые стали защитной капсулой и доставили антиоксидант до места назначения с минимальными потерями. Биодоступность куркумина возросла до 80%», — говорит профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина.

Ученые говорят, что обогащенные дрожжи можно использовать как самостоятельную биологически активную добавку к пище в виде капсул или порошка, а также включать в состав продуктов на кисломолочном и хлебопекарном производствах. Такие дрожжи не только полезные, но еще и не портят фигуру.