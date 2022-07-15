Ученые ЮУрГУ получили мегагранты на разработку научных проектов в сфере экологии и физики

На каждую инициативу выделено 90 миллионов рублей

ЮУрГУ получил мегагранты от правительства в размере 90 миллионов рублей каждый. Сумма рассчитана на весь срок реализации научных проектов в областях «Физика и астрономия» и «Экология и рациональное природопользование», сообщает пресс-служба университета.

Ученые ЮУрГУ впервые получили такую поддержку в рамках конкурса по программе «Мегагранты». Она реализуется Министерством науки и высшего образования России. На соискание денежной суммы Южно-Уральский государственный университет отправил восемь проектов в различных научных областях, из них два получили поддержку.

«Это проект „Инженерия состояний света для квантовых вычислений и сенсорики“ и „Инновации для очистки воздуха и воды, снижения углеродного следа“. На деньги гранта в университете разместят уникальную экспериментальную лабораторию мирового уровня „Квантовая инженерия света“», — уточнили в университете.

Деньги предоставлены победителям конкурса мегагрантов в качестве государственной поддержки научного исследования. Программа направлена на международное сотрудничество российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня и ведущими зарубежными научно-образовательными центрами в сферах науки, образования и инноваций.

«Программа мегагрантов направлена на подготовку научных кадров мирового уровня. Поэтому особенно важно, что представители мирового академического сообщества проявляют к этому проекту большой интерес», — отметил ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Предполагается, что на полученные средства в структуре вузов или научных организаций будет создана лаборатория под руководством ведущего ученого.

Автор: Алексей Борякин