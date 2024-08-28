Ученые ЮУрГУ назвали самые сильные природные антиоксиданты для консервации урожая

С их помощью можно заготавливать продукты в промышленных масштабах

Ученые Южно-Уральского государственного университета назвали натуральные консерванты, которыми при заготовке урожая можно заменить химически синтезированные вещества, передает ТАСС Наука со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Самую высокую антиоксидантную активность показал экстракт жмыха винограда. Входящие в его состав фенолы-флавонолы способны снизить окисление на 60—70%. Также ученые ЮУрГУ предлагают обратить внимание на яблочную кожуру. Экстракт яблочной кожуры обладает антиоксидантной активностью 57%.

Так как яблок в России больше, чем винограда, именно они и могут стать приоритетным антиоксидантом. Ученые говорят, что его можно применять при консервации продуктов в промышленных масштабах. Так, экстракт яблочной кожуры показал высокую антиоксидантную активность и эффективно замедлил окисление липидов в охлажденном фарше радужной форели.

В ЮУрГУ полагают, что природные антиоксиданты из-за их экологичности и дешевизны могут получить распространение в странах Африки. Для других стран ученые хотят найти оптимальное соотношение между природными и химическими консервантами, так как искусственно созданные вещества являются более качественными.