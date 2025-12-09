Ученые ЮУрГУ научили промышленного робота действовать в темноте

Компьютерное зрение определяет расстояние до объектов с точность в несколько миллиметров

Ученые ЮУрГУ и Северокитайского энергетического университета разработали новый метод всенаправленного машинного зрения для робототехники, сообщает пресс-служба вуза.

Симулятор на базе платформы Unity 3D позволяет роботу-манипулятору менять количество камер, их положение, параметры объектива и лазера и отправлять изображение на внешний вычислительный сервер. Специальный алгоритм объединяет данные со всех камер в единую карту окружения, что позволяет определить форму объектов-препятствий на пути робота и расстояние до них.

«Испытания в виртуальной среде и на реальном стенде показали, что система уверенно „видит“ всю „сцену“ на 360 градусов и измеряет расстояние с погрешностью в несколько миллиметров», — рассказал доцент кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики ЮУрГУ Иван Холодилин.

Стоимость разработки в десятки раз ниже аналогов, где использован дальномер 2DLIDAR, который стоит около 400 тысяч рублей.

Уникальную систему многопроекционного всенаправленного зрения с лазерным излучателем можно применять на предприятиях, где необходима сортировка объектов при помощи робота-манипулятора.