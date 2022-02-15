Ученые Южно-уральского государственного университета (ЮУрГУ) предложили использовать созданные ими математические модели для увеличения пропускной способности 25 перекрестков Челябинска. Кандидаты технических наук Александр Глушков и Владимир Шепелев рассматривали ситуацию с прерыванием движения автомобилей потоками пешеходов при повороте направо. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе вуза.
Все параметры перекрестков фиксировались в режиме реального времени. Компьютерные нейронные сетевые алгоритмы обрабатывали информацию со штатных камер компании «Интерсвязь».
«Для обучающей настройки нейронной сети, в реальном масштабе времени отслеживающей городские транспортные потоки, использовался суперкомпьютер ЮУрГУ, а для работы настроенной, следящей за транспортными потоками на городских перекрестках, нейросети — специализированные вычислительные компьютеры, приобретенные кафедрой „Автомобильный транспорт“ под данное научное направление», — рассказал доцент кафедры «Математическое и компьютерное моделирование» Института естественных и точных наук ЮУрГУ Александр Глушков.
В результате ученые получили достоверные математические модели пропускной способности перекрестков при повороте машин направо. Они учитывают данные об интенсивности пешеходного и прерываемости транспортного потоков.
Результаты исследования, как уточнили в вузе, могут использоваться для выработки обоснованных управленческих решений для повышения пропускной способности городской транспортной сети.
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