Ученые нашли опасные для детей металлы в домашней пыли Челябинска

В сезон пожаров и засух риски для здоровья возрастают до высокого уровня

Ученые Южно-Уральского государственного университета выявили в составе микропыли внутри челябинских помещений опасные металлы, представляющие особую угрозу для детского здоровья. Результаты исследования, опубликованные в авторитетном международном журнале Human Ecology, указывают на «настораживающий» и высокий уровень неканцерогенного риска для органов дыхания и нервной системы детей, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты под руководством доцентов Татьяны Крупновой и Ольги Раковой в течение года анализировали пробы мелкодисперсных частиц PM2.5, собранные в аудиториях, лабораториях, общежитиях и квартирах. Для анализа металлического состава пыли — включая алюминий, свинец, мышьяк, кадмий и никель — к работе была привлечена исследовательница из Института минералогии УрО РАН Светлана Гаврилкина.





Выяснилось, что опасная пыль летит с улицы. При этом летом, в период засух и лесных пожаров, в 40% проб фиксируется превышение допустимых концентраций PM2.5. Такая пыль неопасна для взрослых, однако может негативно сказаться на здоровье детей. Сильнее всего она может ударить по органам дыхания, также она опасна для нервной системы ребенка. Риска развития онкологии пыль не несет.

«Если у вас есть маленькие дети, нужно минимизировать источники РМ2.5. Выбирайте квартиры с окнами во двор. Если живете рядом с промышленным предприятием, установите специальные системы кондиционирования и очистки воздуха. Устраните в детской комнате дополнительные источники загрязнения: книги, ковры», — говорит руководитель проекта Татьяна Крупнова.

Также она советует отказаться от благовоний, не курить в помещении и установить специальную вытяжку на кухне с газовой плитой. И самое главное — чаще проводить влажную уборку помещений.