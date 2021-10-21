Ученые ЮУрГУ нашли евразийский очаг одомашнивания лошадей

Свое открытие челябинцы сделали совместно с иностранными коллегами

Ученые ЮУрГУ совместно со своими иностранными коллегами установили очаг одомашнивания лошадей, которые позже распространились по всей Евразии. Результаты исследования опубликованы в престижном высокорейтинговом журнале Nature, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые считают, что центром одомашнивания лошадей стал Северный Кавказ — Причерноморско-Каспийские степи. Произошло это между 2000 и 2200 годами до нашей эры, в бронзовом веке. До этого периода лошади в предполагаемых очагах одомашнивания, Сибири, Центральной Азии, Анатолии и Европе, серьезно различались, но спустя уже несколько столетий от Атлантики до Монголии распространился единый геном.

«Наша исследовательская группа, возглавляемая профессором Людовиком Орландо из Национального центра научных исследований во Франции, проанализировала геномы 273 лошадей, которые жили между 50 000 и 200 годами до нашей эры. Исследование охватило всю Евразию, потому что были исследованы разные территории-„претенденты“ на право считаться первичным очагом одомашнивания. Уральские материалы, которым около 4000 лет, не оставляют сомнений в эксплуатации лошадей, в том числе при колесничной запряжке», — говорит археолог, доктор исторических наук Андрей Епимахов.

Также исследование продемонстрировало, что в одно время с одомашненными лошадьми по территории Азии распространились колесницы и индоиранские языки.