Ученые спрогнозировали рост числа магнитных бурь в 2026 году

В январе зарегистрировано уже три бури

В 2026 году количество магнитных бурь превысит показатели 2025-го, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ожидается, что в ближайшие два года рост числа бурь продолжится.

«Темп формирования геомагнитных возмущений и бурь за половину января превысил показатели 2025 года, которые, в свою очередь, были максимальными за последние 10—20 лет. Основной причиной бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра, который, в свою очередь, воздействует на магнитное поле Земли»,— рассказали ученые.

В Лаборатории отметили, что рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения солнечной активности, которая прошла свой пик в 2024 году и сейчас движется к минимуму. Ожидается, что он будет достигнут к 2029—2030 году. До этого времени рост числа бурь продолжится.

«По этим же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний»,— добавили астрофизики.

В ночь на 17 января на Земле началась уже третья в этом году магнитная буря. Она достигла уровня G1 из пяти возможных. Благодаря возмущениям южноуральцы могли наблюдать северное сияние.