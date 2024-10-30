Ученые призывают к легкости в общении с властью

В Челябинске проходит Всероссийская научная конференция по госуправлению

Челябинск принимает двухдневную научную конференцию «Публичная власть в новых условиях: современные вызовы и возможности», сообщает пресс-служба РАНХиГС.

В первый день работы участники обсудили систему управления кадрами в органах публичной власти, а также новые технологии государственного и муниципального управления.

Одним из трендов современного управления является клиентоцентричность власти на местах.

«Общение с органами власти должно быть легким, обыденным и не должно отвлекать от повседневной жизни. Реальный результат при этом должен достигаться в максимально короткие сроки», — заявил гость конференции заместитель директора Института государственной службы и управления Президентской академии Тигран Занко.

Элементы клиентоцентричности власти уже изучают в Челябинском филиале Президентской академии РАНХиГС.

Второй день конференции — молодежный. Студенты Президентской академии продолжат обсуждать актуальные вопросы социально-экономического развития российских регионов.