Ученые объяснили, за что челябинцы любят свой город

Филологи ЧелГУ спросили людей, какие ассоциации вызывает областной центр

Доцент историко-филологического факультета ЧелГУ Андрей Селютин и профессор факультета Евразии и Востока Анна Таскаева изучили ассоциации, которые приходят на ум челябинцам при упоминании родного города и узнали, за что мы любим Челябинск, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые ЧелГУ выявили в сознании респондентов устоявшийся образ Челябинска как промышленного города, заводы которого, хотя и загрязняют окружающую среду, но вызывают гордость. Нередко респонденты демонстрировали стереотип «Челябинск — суровый город», подчеркивая идею про особый челябинский характер.

Положительное эмоциональное восприятие Челябинска, по словам ученых, связано с базовыми понятиями: «я», «семья», «друзья», «родина». Челябинцы любят свой город просто за то, что это их малая родина, где живет семья, где есть уютные места, где они учатся и работают, встречаются с друзьями. А вот не любят Челябинск за грязный воздух, экологические проблемы.

На фразу «Лучше всего в Челябинске...», участники опроса про город давали и мрачное («не жить»), и вполне оптимистичное продолжение: «летом», «гулять в парке Гагарина», «работать», «набережная», «бор», «центр».



А среди самых узнаваемых мест горожане назвали краеведческий музей, театр Оперы и балета, парк Гагарина, Драмтеатр, ресторан «Уральские пельмени», памятник Курчатову, проспект Ленина, Кировка... Также в перечень попали две школы: языковая гимназия № 1 и физико-математический лицей № 31, а еще два вуза — ЮУрГУ и ЧелГУ.



Среди самых известных челябинцев горожане отметили автора-исполнителя Олега Митяева, актера Стаса Ярушина, бывшего губернатора и почетного гражданина Челябинска Петра Сумина. В этом же списке оказался и действующий губернатор Алексей Текслер.