Ученые назвали самые проблемные озера Челябинской области

Чем «болеют» южноуральские водоемы и можно ли их спасти

Состояние озер Большой Кисегач, Чебаркуль, Тургояк, Аракуль, Увильды, Первое и Смолино сегодня вызывает наибольшую тревогу экологов из-за обмеления, а также ухудшения качества воды в них. Причины называются разные: от климатических изменений до большой рекреационной нагрузки. Профилактические и восстановительные мероприятия для малых водоемов обсудили сегодня участники пресс-конференции в «АиФ».

Поводом для встречи стала научная работа аспиранта ГАУ Северного Зауралья Семена Кузнецова, который при помощи снимков из космоса изучил, как изменилась площадь 30 озер в Челябинской области за 50 лет. Сопоставив снимки, выполненные спутниками Landsat в июле — августе 1975, 1985, 1995, 2005, 2015 и 2024 годов, аспирант обнаружил, что за это время 10 из наблюдаемых озер обмелели, причем два — значительно.

«Быстрее всех мелело озеро Чебаркуль — на 18%, в натуральных числах его площадь уменьшилась более чем на 3 кв. километра, в том числе за последние десять лет — на 1,4 кв. км; озеро Алабуга уменьшилось за 50 лет на 8%, или 1,64 кв. км, в том числе за последний период с 2015-го по 2024-й — на 0,79 кв. км. Озера Акакуль, Аракуль, Горькое, Голубое, Еткуль, Большой Кисегач, Куяш и Сунгуль уменьшились на 0,2—2%», — рассказал Семен Кузнецов.

Среди причин называются влияние климатических изменений, техногенные причины, а также особенности самих объектов — например проточность водоема. К примеру, как раз после 1975 года, взятого за точку отсчета в исследовании, из озера Чебаркуль перестала вытекать река, плюс последовали три засушливых лета, и сейчас, как констатируют специалисты, оно теряет не только водность, но и и качество, оставаясь при этом основным питьевым источником для города с населением 40 тысяч человек.

Что касается Тургояка — младшего брата Байкала — то в 2022 году был разработан мастер-план по созданию Природного парка озера Тургояк, реализация которого позволила бы увеличить штат инспекторов, обеспечивающих соблюдение режима заповедного объекта. Но вопрос непосредственно организации Парка уже несколько раз откладывался.

«Тургояк относится к олиготрофным озерам (относятся глубокие (до 30—35 метров) озера тектонического происхождения, расположенные в горных и предгорных районах Южного Урала), Кисегач из этого списка, увы, выбыл. Тургояк имеет высокую степень самоочищения от поверхности до дна, и это помогает ему — пока помогает! — держаться», — говорит главный специалист МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа», к. б. н., заслуженный эколог РФ Александр Лагунов.

В 2017 году озеро пострадало от залпового сброса и около двух лет болело. Сейчас постепенно восстанавливается, но если раньше прозрачность Тургояка была 12—14 метров, сегодня — около десяти.

«И хотя озеро восстанавливается, но общий тренд отрицательный. Иными словами, оно может долго держаться, но — в случае непринятия каких-то поддерживающих мер — ломка и деградация произойдут быстро», — полагает специалист.

Справедливости ради, отметим, что площадь шести озер из 30 наблюдаемых за последние 50 лет выросла — от 18% до 145%: это Долгое, Еловое, Зюраткуль, Сладкое, Тишки и Треустан.

Последнее и увеличилось в 2,5 раза — это связано с высоким залеганием грунтовых вод и отсутствием стока.

Помимо Чебаркуля и Тургояка, наибольшую тревогу экологов сегодня вызывает состояние озер Большой Кисегач в Чебаркульском районе, Увильды в Аргаяшском, Первое и Смолино в Челябинске, Аракуль в Каслинском районе, впрочем, специалисты пристально следят за всей Каслинской системой озер, которая носит гордое звание Уральской Швейцарии, когда-то присвоенное ей Маминым-Сибиряком.

Большинство водоемов, о которых идет речь, образованы в результате тектонических сдвигов, расположены в восточных предгорьях Урала, то есть в живописных лесных зонах, привлекательных для туристов с точки зрения как природных, так и исторических объектов. И за последние годы турпоток в эти точки Челябинской области действительно вырос, а значит, выросла рекреационная нагрузка на водоемы, отмечает Александр Лагунов.

«И очевидно, что лица, ответственные за развитие туризма в регионе, должны в обязательном порядке привлекать озероведов, а также спелеологов и так далее, к формированию туристических маршрутов. Поскольку уже сейчас мы видим выросший турпоток, в том числе на водоемы, и, соответственно, видим, во-первых, экологический вред природным комплексам, который пока никто и никак не компенсирует, а во-вторых, социальные конфликты, когда для туристов — все, а для местного населения — ничего. И когда порой люди, живущие на берегу водоема десятилетиями, вдруг не могут пройти к воде бесплатно, это накаляет обстановку», — отмечает он.

Руководитель проекта «Экология России» Николай Терещенко рассказал, что определенные решения предлагает программа «Уникальные водоемы России», запущенная в 2022 году:

«Ее главная цель — бить в колокола, привлекать внимание местных властей, бизнеса, активистов-экологов не только к большим, но и малым водоемам. Потому что именно с родников, рек и ручьев начинаются такие наши гиганты, как, например, Байкал. Поэтому без малых водоемов мы большие не вылечим».

Он добавил, что, возможно, стало бы верным решением передать эту ответственность районам — разумеется, вместе с финансированием. И определенным ликбезом, который поможет им понять, что «экология» не равно «уборке мусора»:

«На местах есть такой перекос: пришли деньги на экологию — значит, освоим на очистке от мусора прибрежной территории. Это делать хорошо научились. Теперь придется научиться мыслить шире».