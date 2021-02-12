Ученые назвали факторы долголетия

Большинство из них зависит от образа жизни человека

На сегодняшний день в мире зафиксирован взрывной рост числа людей, перешагнувших 100-летний рубеж. Большинство из них проживают на территории Канады, Чили и Коста-Рики, причем не в мегаполисах, а небольших поселениях. Ученые провели многочисленные исследования и выяснили, что объединяет долгожителей.

По данным издания «РИА Новости», исследователи из США и геронтологи изучили социальные, психологические и культурные факторы, общие для долгожителей разных стран, и выяснили, что перешагнуть столетний рубеж им помогают оптимизм, стойкость к ударам судьбы и мудрость. Кроме того, большинство столетних проживают в тех регионах, где сильна традиционная культура, отсутствует сидячий образ жизни и преобладает растительная пища.

Долгожители никогда не сидят без дела, выяснили ученые: они много гуляют, читают, что-то делают по дому, занимаются различными искусствами, ставят перед собой четкие цели, работают волонтерами. Многие из них медитируют и занимаются йогой.

Также исследователи добавляют, что немаловажный признак долголетия — наследственность. Однако если ребенок не будет вести здоровый образ жизни, то и генетика будет бессильна.

Среди других факторов — возраст, в котором женщина родила ребенка, а также месяц рождения. То есть чем моложе мать, тем больше шансов, что ребенок будет долгожителем. Что касается месяца рождения, то эпидемиологи рассматривают его как один из компонентов окружающей среды, которая действует на ребенка во время беременности и после рождения. Так, согласно исследованию, проведенному учеными из статистического центра NORC Университета Чикаго, дети, рожденные в США в период с 1880 по 1895 год в осенние месяцы, жили дольше, чем те, которые родились в марте, мае и июле.