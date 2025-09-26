Ученые изучили дно озер Тургояк и Увильды с помощью подводных дронов (видео)

Ученые и представители общественности нашли антропогенные и живые объекты

В Челябинской области дно озер Увильды и Тургояк впервые удалось исследовать с помощью подводных дронов. Работу провела группа ученых и представителей общественности, которые нашли антропогенные и живые объекты, сообщили в пресс-службе министерства экологии.

«Члены научно-исследовательской экспедиции впервые проплыли и засняли на видео дно котловин озер. Они изучили градиент вертикальных температур, включая термоклин, нашли на дне водоемов антропогенные и живые объекты», — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев, челябинские озера — гидрологические памятники природы региона. Флору и фауну водоемов необходимо беречь, поскольку она уникальна. Нужен не только особый режим охраны на этих территориях, но и постоянный мониторинг.

В Минэкологии уточнили, что подобные обследования помогут качественнее оценивать состояние водных экосистем и планировать меры по их сохранению.