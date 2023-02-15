Ученые из Челябинской области получили по 1,5 млн рублей на покупку жилья

В этом году размер выплаты вырос на 500 тысяч

На Южном Урале 26 молодых ученых — докторов и кандидатов наук — получили выплаты на покупку жилья. Каждому перечислили по 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Региональная выплата существует с 2021 года. В предыдущие годы она составляла один миллион рублей на ученого. С этого года ее размер увеличили до 1,5 млн рублей.

В 2021 году выплату получили 15 ученых, в 2022 году — 45. В 2023 году выплаты предусмотрены также на 45 человек.

«В этом году выплату уже получили 26 человек. Это доктора исторических, технических, биологических и юридических наук, а также кандидаты экономических, медицинских и физико-математических наук из разных университетов. Еще 19 молодых ученых могут претендовать на эту меру поддержки. Идет прием документов», — замечают в Минобре.

Напомним, выплата на приобретение жилья за счет средств областного бюджета предоставляется кандидатам наук, возраст которых не превышает 35 лет, и докторам наук, возраст которых не превышает 45 лет. При этом человек должен проживать в Челябинской области, быть трудоустроенным научным работником в научных организациях, а его общий стаж работы научным работником в этой организации должен составлять не менее трех лет.