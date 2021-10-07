Ученые из Челябинска назвали главное условие безопасности детей в школах

И оно не связано с охраной зданий

Ученые ЮУрГГПУ десять лет изучали проблемы безопасности в школах. И разработали комплекс методических книг, которые объясняют, как избежать всевозможных ЧП и как вести себя в экстренной ситуации. В День учителя коллектив авторов получил за свой труд правительственную награду. А мы спросили, какую угрозу ученые считают главной и должна ли российская школа стать подобием крепости.

«Мы работаем над этой темой уже десять лет. К сожалению, за это время острота проблемы не притупилась. Премия правительства Российской Федерации еще раз подтверждает, что наш труд очень важен», — говорит руководитель авторского коллектива, заслуженный учитель России, директор Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елена Гнатышина.





Среди главных угроз ученые называют цифровизацию общества и коммуникативное недопонимание поколений.

«Есть разрыв между новым поколением, которое уже выросло в рамках цифровизации, и поколением учителей, незнакомых с цифровой средой в полной мере. Также тревожит, что пока мы не знаем, как цифровая среда отразится на детях в будущем», — говорит кандидат педагогических наук, доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик Алексей Савченков.

Ученые полагают, что для безопасности школы сейчас недостаточно превращать здание в неприступную крепость. Спокойствие детей зависит не только от количества турникетов и видеокамер.

«Ключевой способ защиты — воспитывать ценности гуманизма. Они должны передаваться из поколения в поколение. На последней научной конференции мы говорили о киберсоциализации и трансформации ценностей в VUCA-мире. Это мир неопределенности, непредсказуемости, неоднозначности, в котором мы сейчас живем. Он пришел на смену спокойному, устойчивому, безопасному SPOD-миру. Сегодня мы должны сами адаптироваться к нему и адаптировать наших детей», — говорит доктор педагогических наук, профессор кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ЮУрГГПУ Наталья Уварина.

Несмотря на то что все школы имеют паспорта безопасности, в реальной жизни во время ЧП избежать трагедий порой не удается. И виной тому во многих случаях паника, а еще — отсутствие четкого алгоритма действий.

«Нужно быть честными перед собой: мы не готовы к таким ситуациям. Дети и педагоги поддаются панике и зачастую не знают, как действовать. Это было в Перми, это было в Казани, это было в Ростове... Спокойный мир ушел, и мы должны формировать в своем сознании алгоритмы действий во время ЧП», — говорит кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики, управления и права ЮУрГГПУ Дмитрий Корнеев.

Сейчас ученые ЮУрГГПУ продолжают работу над проблемами безопасности и уже ввели в обиход термин «экстремальная педагогика». Будущие педагоги знакомятся с ее основами уже во время учебы.